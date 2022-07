Twitter fa causa a Elon Musk e lui replica sarcastico: è scontro

Twitter ha deciso di fare causa a Elon Musk per costringerlo a completare l’acquisizione da 44 miliardi di dollari. Il Patron di Tesla aveva annunciato nei giorni scorsi di non voler più procedere con l’acquisto della piattaforma.





I titoli della società hanno già perso l’11% dopo l’abbandono dal progetto del potenziale acquirente.





Musk ironizza nell’attesa della presunta azione legale e in un tweet posta delle immagini che lo ritraggono sofferente e accompagnate da affermazioni come: “Dicevano che non potevo acquistare Twitter”. Nei successivi cinguettii accusa ripetutamente Twitter di non volergli consegnare i dati sugli account falsi – che la società stima in meno del 5% del totale – : “Dicevano che non avrebbero diffuso le informazioni sugli account falsi e bot”. E nell’ultimo tweet accompagnato da una sua foto mentre ride con la testa buttata all’indietro scrive: “Ora devono diffondere le informazioni sugli account falsi e bot in tribunale”.





Le lamentele si riferiscono soprattutto al fatto che Twitter avrebbe dovuto fornire vari dati sui diversi tipi di utenti in modo che Musk e il suo team potessero svolgere le proprie indagini sul problema dei bot nel social. E l’argomento dei bot pare essere l’ostacolo insormontabile che avrebbe fatto fare un passo indietro all'imprenditore.





Twitter ha anche inviato una lettera ai legali di Musk dove sostiene che la sua scelta di interrompere l’accordo è sbagliata e non è valida. La lettera riporta: “La società è impegnata a chiudere l’accordo con Musk al prezzo e nei termini stabiliti”; ribadendo di essere fiduciosa sul fatto di prevalere in tribunale.





Si annuncia quindi una dura battaglia legale, considerato che il social network pare abbia dato mandato a dei pesi massimi degli studi legali americani e che Musk sicuramente non sarà seguito da degli sprovveduti.





Il nostro MCC in uno dei suoi servizi ci aveva raccontato meglio la storia di Elon Musk, un uomo che sta rivoluzionando il mondo.