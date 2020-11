Valentino Picone torna a condurre Striscia la notizia. Il comico siciliano, guarito dal Covid, dopo due settimane (e l’esito negativo del tampone molecolare) è pronto a riunirsi con Salvo Ficarra dietro il bancone: «Sono felice di ricominciare e di tornare a essere preso in giro da Ficarra. Un fraterno ringraziamento va a Cristiano Militello e Sergio Friscia che mi hanno sostituito egregiamente».



Lunedì 9 novembre, quindi, scenderà in campo la coppia titolare.



Intanto, Striscia prosegue con la sua stagione d'oro.



Nella puntata di ieri, sabato 7 novembre, in concomitanza del suo 32esimo compleanno, il nostro tg ha registrato un nuovo record, totalizzando 5.298.000 telespettatori e il 19.17% di share e il 21.39% sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari.



Alle 21:28, il varietà campione d’ascolti da 33 edizioni ha raggiunto un altro primato, toccando il picco record di 6.369.000 telespettatori, pari al 22.84% di share e al 25.14% di share sul target 15-64 anni.



Ecco il servizio che ha raggiunto il picco massimo.