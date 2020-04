Luca Abete ha scelto un giorno simbolicamente “difficile” per lanciare il suo urlo di battaglia #NonCiFermaNessuno! Si terrà infatti venerdì 17 aprile (alle ore 17:00) un evento speciale legato alla campagna sociale motivazionale che l’inviato di Striscia la notizia porta in tour dal 2014. #NonCiFermaNessuno Web-Talk sarà un appuntamento aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori italiane che vi prenderanno parte restando a casa e collegandosi in streaming. A tener banco sarà proprio Luca Abete, che parlerà di coraggio, successi e soprattutto sconfitte capaci di trasformarsi in occasioni per crescere, migliorare e valorizzare il proprio talento.



“Il successo di questo format - spiega Luca Abete - sta proprio in questo meccanismo: i ragazzi non hanno bisogno dell’ennesima lezione di vita, ma di storie credibili, esperienze vicine a quelle che vivono e alle quali aggrapparsi nella dura scalata verso il raggiungimento del proprio sogno. Per questo motivo ho pensato che #NonCiFermaNessuno ha, in questo momento storico così difficile, un significato ancora più importante. Anche la scelta della data non è casuale: nel giorno sfortunato per antonomasia, voglio parlare ai ragazzi di fortuna e quanto sia importante provare a determinarla!”



Gli studenti potranno formulare domande e far arrivare le proprie considerazioni creando un vero e proprio talk show a distanza ad interazione istantanea.



Entusiasta anche la risposta delle istituzioni scolastiche che hanno aderito alla proposta dell'invito di Striscia. Ad oggi sono già 28 gli istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa. Si prevede, pertanto, l’adesione di circa 5000 studenti in rappresentanza delle varie regioni italiane.



L’appuntamento è sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di #NonCiFermaNessuno.



Gli studenti potranno assistere liberamente alla diretta semplicemente collegandosi online alle ore 17:00.