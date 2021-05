Questa sera a Striscia la notizia, Vittorio Brumotti torna nel duomo di Platì. Questa volta in compagnia del Vescovo di Locri, Monsignor Francesco Oliva, a cui l’inviato del Tg satirico mostra la targa sotto alla statua di San Michele Arcangelo, per i mafiosi il “santo protettore”.



Targa donata dal boss dell’Ndrangheta della famiglia Barbaro in memoria del figlio e del nipote, morti in un incidente stradale. «Va tolto tutto – ammette Monsignor Oliva – perché bisogna saper distinguere il bene dal male. La ‘Ndrangheta è contro il Vangelo».



E insieme a Brumotti, il vescovo fa rimuovere in diretta la targa: un’altra vittoria di Striscia e un segnale dovuto nei confronti delle vittime di mafia e di tutti i cittadini onesti.