Wanda Nara e Icardi, basta foto hot, almeno per ora

Wanda Nara e Mauro Icardi hanno finito di pubblicare foto hot su Instagram . Con due semplici parole, the end, Wanda Nara ha informato i follower di aver concluso la serie di scatti in bianco e nero con il marito che tanto hanno fatto discutere negli ultimi giorni. Alcuni tifosi dell’Inter, già provati dalle polemiche dei mesi scorsi, però non sembrano aver apprezzato le immagini e dello stesso parere sembrano essere stati alcuni esponenti di spicco del mondo del calcio.

Luciano Spalletti invece, l’allenatore dell’Inter - e dello stesso Icardi - aveva liquidato la questione con un semplice “Mauro viene vestito da Inter in allenamento”.



Decisamente meno diplomatica la reazione di Fabio Capello che ha duramente affermato "Non ho mai avuto un giocatore che faceva queste cose, nelle mie squadre non so se poi sarebbe riuscito a entrare nello spogliatoio".



La risposta di Wanda Nara però non è tardata ad arrivare e tramite il suo profilo Instagram ha ricordato all’ex allenatore che anche qualcuno del suo spogliatoio ha posato per dei servizi fotografici.