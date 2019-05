Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40) Valerio Staffelli consegnerà un Tapiro “in temperatura” al Sindaco di Milano, Giuliano Pisapia. Da parecchi giorni, infatti, l’inquinamento a Milano ha raggiunto livelli insostenibili, tanto da spingere il Comune a varare un piano anti-smog, ordinando di abbassare la temperatura negli edifici pubblici e privati da 20 a 19 gradi. Il tapiroforo però, munito di termometro, ha scoperto che all’interno di Palazzo Marino, la temperatura è di ben 22,5 gradi e in alcuni uffici pubblici si arriva anche a 25 gradi. Al microfono di Staffelli, l’attapirato primo cittadino ha detto: «Lavoro con la finestra aperta e a casa mia la temperatura va anche sotto i 19 gradi. Il Tapiro lo metto di fianco al premio che abbiamo avuto dall’Ocse per gli interventi fatti per l’atmosfera». Pisapia ha salutato Staffelli con la promessa di verificare che, almeno all’interno di Palazzo Marino, il piano anti-smog venga rispettato. Da un controllo effettuato questa mattina all’interno della sala del consiglio comunale, però, è risultato che la temperatura era ancora di 23,4 gradi.