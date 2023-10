Oggi a Striscia, i “Ravioli al vapore, zucchine grigliate e maggiorana” di Antonia Klugmann

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica di Paolo Marchi “Capolavori del mondo in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra la chef Antonia Klugmann del ristorante L’Argine a Vencò di Dolegna del Collio (Gorizia)che proponela ricetta dei “Ravioli al vapore, zucchine grigliate e maggiorana”, sottile involucro di pasta cotto al vapore con un cuore di zucchine grigliate e maggiorana.

Classe 1979, Antonia Klugmann ha alle spalle un percorso insolito: studentessa di Giurisprudenza a Milano, lascia gli studi per dedicarsi alla cucina, aprendo nel 2006 il primo ristorante in provincia di Udine, l’Antico Foledor Conti Lovaria. Prima di realizzare il suo sogno con L’Argine a Vencò, inaugurato nel 2014 e subito premiato con una stella Michelin, ha lavorato a Venezia come chef de Il Ridotto e Venissa.

La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da questa sera sul sito di Striscia la notizia.