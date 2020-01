Antonio Zequila ha bestemmiato? È questa la domanda che gira in rete da qualche ora, dopo che alcuni utenti sui social hanno iniziato a condividere un video della registrazione notturna in cui il concorrente del Grande Fratello Vip sembra pronunciare quella che sembra una bestemmia. Nella casa sono stati tanti i casi di inquilini espulsi senza possibilità di replica per aver bestemmiato e per questo i telespettatori sono sempre molto attenti al linguaggio dei gieffini. Noi siamo riusciti a ripescare il filmato originale della scena incriminata . Ve lo riproponiamo qui sotto.

In questo caso, però, il GF Vip ha deciso di mettere a tacere subito ogni possibile polemica attraverso i suoi account social ufficiali: "Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna bestemmia nel corso del programma".



Ore travagliate per il Grande Fratello, che già nella mattinata di oggi ha visto esplodere il caso Salvo Veneziano, responsabile di alcune affermazioni considerate sessiste e violente nei confronti delle coinquiline Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto.



In molti sui social chiedono l'espulsione del concorrente siciliano e degli altri presenti. Noi abbiamo deciso di lanciare un sondaggio, in onda da questa sera, per darvi la possibilità di esprimere la vostra opinione in proposito.