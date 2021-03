CDA della Rai in scadenza, ma potrebbe decidere i palinsesti 2022

«I presidenti di Camera e Senato stanno bloccando le procedure di selezione per i candidati al Cda della Rai. Se non si fa tutto entro i primi di maggio, c’è il rischio che i nuovi consiglieri Rai arriveranno con il palinsesto già approvato». Così Michele Anzaldi, segretario della Commissione Vigilanza Rai, commenta il ritardo delle istituzioni nella scelta del nuovo consiglio di amministrazione di viale Mazzini.



All’inviato di “Rai Scoglio 24” Pinuccio, l’onorevole Anzaldi spiega: «Politicamente è una situazione surreale, poiché sarebbe il Cda di tre governi fa ad approvare il palinsesto per la nuova Rai».



Il servizio andrà in onda questa sera a Striscia la notizia. Lo stesso Anzaldi, solo qualche giorno fa aveva parlato con il nostro inviato per denunciare come i vertici Rai, interrogati in Commissione di vigilanza a proposito degli sprechi riportati dal tg satirico, non avessero in realtà risposto alle domande.