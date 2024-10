Domani sera a Striscia: lo “Spaghettone al granchio reale, tarassaco e finger lime” di Remo e Mario Capitaneo

Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica di Paolo Marchi “Capolavori del mondo in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra i fratelli Remo e Mario Capitaneo, che presentano ai telespettatori del tg satirico la ricetta dello “Spaghettone al granchio reale, tarassaco e finger lime”: un primo piatto che unisce toni dolci e amari, esaltato dalle note acide del finger lime.

Remo e Mario Capitaneo, nati rispettivamente nel 1982 e nel 1985, originari della Puglia, dopo varie esperienze si trasferiscono giovanissimi a Milano per seguire la loro passione per la cucina. Nel 2006 lavorano nella brigata di Andrea Berton al Trussardi alla Scala (Milano). Nel 2009, Remo si sposta in Piemonte al Piazza Duomo di Alba, al fianco di Enrico Crippa, mentre Mario prosegue la sua carriera al ristorante Cracco Peck di Milano. Le loro strade si riuniscono nel 2010 alla corte di Enrico Bartolini: prima al Ristorante Devero, poi al Mudec di Milano, dove contribuiscono alla conquista delle 3 stelle Michelin.

Nel 2023 realizzano il sogno di aprire un ristorante tutto loro: nasce così Verso, situato nel cuore di Milano, che in pochi mesi conquista due stelle Michelin.

La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da domani sera sul sito di Striscia la notizia.