Domani sera, mercoledì 27 aprile, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Filippo Giaccone del ristorante Oste in Albaretto ad Albaretto della Torre (Cuneo), che illustra la sua versione di una tipica ricetta piemontese: il galletto al Barolo.



Filippo Giaccone nasce e cresce sotto il segno dell’alta cucina. Dopo aver lavorato per diversi anni al fianco del leggendario padre Cesare, si mette in viaggio per approfondire conoscenze e capacità nel mondo della ristorazione tra Italia, Germania, Austria, Stati Uniti e Grecia. Decide infine di tornare nelle Langhe e nei locali della storica attività di famiglia apre Oste in Albaretto, dove propone una cucina di qualità ispirata alla tradizione con rivisitazioni creative.

