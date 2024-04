Stasera a Striscia, Francesca Fagnani influencer “a sua insaputa”. L’intervista alla “Belva” sullo sfoggio di preziosi di una nota griffe

Questa sera Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) – dopo le molte segnalazioni ricevute e gli articoli pubblicati su stampa, web e social – torna a occuparsi dell’affaire Francesca Fagnani. Rajae Bezzaz ha intercettato a Roma la giornalista professionista conduttrice di Belve (Rai2), ora al centro di un’inchiesta del tg satirico sull’esibizione reiterata di costosi gioielli di una nota griffe in tv e sui magazine. Caso segnalato anche dal Codacons, che ha presentato un esposto per fare luce sulla vicenda di presunta pubblicità occulta e violazione delle norme deontologiche. Infatti, un giornalista – secondo l’articolo 10 del Testo unico dei doveri del giornalista – non può prestare il nome, la voce o l’immagine per iniziative pubblicitarie.

«Posso indossare tranquillamente i gioielli perché mi vengono prestati. Esattamente come i vestiti e le scarpe», dichiara Fagnani. E aggiunge: «Tutte le giornaliste in conduzione indossano abiti e gioielli prestati. Non c’è violazione dell’articolo 10, perché se io avessi un indebito guadagno, se ricevessi anche solo una lira e fossi contrattualizzata con questi brand, come lo sono tantissimi, anche giornalisti professionisti, allora ci sarebbe un problema. Io restituisco i gioielli la sera stessa, non compare il brand nei titoli di coda e non ho nessun contratto con loro».

Ma secondo il tg satirico il problema c’è, eccome. Infatti un marchio ottiene visibilità anche in assenza di un contratto vero e proprio ed è quindi comunque un comportamento scorretto per un giornalista. Come già dimostrato dal “caso Lilli Gruber”. La conduttrice di La7, infatti, ha ricevuto un avvertimento da parte del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei giornalisti del Lazio per una condotta analoga, da para-influencer.

A questo punto, però, il tg satirico attende con trepidazione che la giornalista d’inchiesta, nonché “Belva”, faccia i nomi dei suoi colleghi sotto contratto.

