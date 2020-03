GF Vip, ancora liti tra Antonella Elia e Valeria Marini

Al Grande Fratello Vip è guerra tra Antonella Elia e Valeria Marini. Dopo la lite della scorsa settimana, le due concorrenti sono di nuovo ai ferri corti. Questa volta l’incomprensione è nata in cucina, quando la Elia ha sfilato involontariamente la ciabatta della Marini e quest’ultima glielo ha fatto notare con dei tocchi sulla schiena. A questo punto la ex ragazza di Non è la Rai ha reagito dicendo: “Ma che fai? Mi dai le botte sulla schiena? (…) ma fallo con gentilezza, non è il caso che mi dai i pugni nei reni”. Diversa ovviamente l’opinione della soubrette del Bagaglino, che si è però scontrata con l’insistenza dell’avversaria. “Ma tu sei proprio cretina. (…) Mi hai rotto, levati di torno. (…) non starnazzare come una gallina”. Per tutta risposta, Valeria Marini, è riuscita a stento a contenere la rabbia: "la tua presenza è un’offesa al pubblico e alle donne".



Per cercare di riportare la calma è intervenuto Andrea Denver, i cui tentativi di stemperare la tensione sono stati vani.