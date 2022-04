Jimmy Ghione protagonista di un rocambolesco incidente automobilistico durante la 63esima cronoscalata Fasano-Selva. L’inviato di Striscia, da sempre appassionato di motori stava partecipando alla gara automobilistica come pilota, quando, durante una curva, ha perso il controllo della vettura andando a sbattere su un muretto che costeggiava il percorso e ribaltandosi più volte fino a fermarsi al centro della carreggiata.



Le immagini lasciano col fiato sospeso, ma per fortuna, come potete vedere nel video qui sotto ripreso da alcuni tifosi, Jimmy esce dalla sua auto illeso.

“Io stavo andando particolarmente forte e la macchina a un tratto ha perso aderenza dalla parte posteriore, forse a causa di un po’ di sabbia o sterpaglia sulla strada. C’era molto vento, che potrebbe aver portato terra e sporcato la strada. Peccato perché ero primo”.



Il video dell’incidente è diventato in poche ore virale sui social network, considerato la spettacolarità delle immagini, quasi da film. Per fortuna, però, non è successo nulla di grave e il nostro Jimmy sta bene, come ci racconta lui stesso insieme all’ex campione di Formula 1 Giancarlo Fisichella.