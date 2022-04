Dal mondo delle multinazionali alla cucina d’autore: è la storia di Laura Santosuosso, chef di Remulass, recente apertura milanese. Laureata al Politecnico di Milano, diventa project manager di un’azienda multinazionale ma a 28 anni decide di dare una svolta alla sua vita inseguendo la passione per la gastronomia e l’agricoltura sostenibile.



Autodidatta, inizia un percorso nelle cucine di alcuni ristoranti che valorizzano la materia prima: l’Erba Brusca di Alice Delcourt a Milano, poi il bistrot Septime a Parigi; il ritorno a Milano la vede nel team del Ratanà al fianco di Cesare Battisti, prima di prendere le redini della cucina di Enoteca Naturale. Da dicembre 2021 è alla guida di Remulass, “fratello minore” del Ratanà, patron Federica Fabi, con cui condivide la ricerca sui prodotti e l’attenzione al gusto, con un forte focus sui piatti vegetali e una cucina circolare che utilizza tutte le parti delle materie prime.



Per il pubblico di Striscia La Notizia, Laura propone la ricetta degli “Spaghetti, demi-glace di cipolle alla brace e gremolata di limoni salati”, un originale primo piatto basato su pochi e semplici ingredienti, che gioca su un delicato equilibrio tra amaro, dolce, acido, sapido.



Ingredienti per 4 persone

Procedimento

360 g Spaghetti10 Cipolle rosse (2 kg)1 Mazzo di prezzemolo (50 gr)6 Cucchiai di olio extra vergine dʼoliva (100 gr)2 Limoni biologici non trattati1 Bicchiere di vino rosso1 Cucchiaio di aceto di vino rossoSale q.b.Lavare bene le cipolle, asciugarle, tagliarle in quarti e rosolarle a fuoco alto in una pentola ampia con 2 cucchiai di olio finché risultano ben colorate. Sfumare con il vino rosso, salare e coprire di acqua fredda. Far sobbollire per 6-8 ore a fuoco minimo. Al termine, filtrare il succo di cipolla e far ridurre sul fuoco della metà, aggiungere lʼaceto.: tritare il prezzemolo, aggiungere olio extra vergine e scorza di limone, correggere di sale. Tenere da parte.Cuocere gli spaghetti in acqua bollente salata per 6 minuti. Terminare la cottura nel succo di cipolla mantecando con l’aiuto di una pinza. Completare con una cucchiaiata abbondante di gremolata e servire caldissimi.