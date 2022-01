La ricetta del Branzino in crosta di sale e alghe di Daniel Canzian

Classe 1980, originario di Conegliano, Daniel Canzian nasce e cresce in una famiglia di osti che alimenta in lui la passione per la cucina. Passione che lo spinge, giovanissimo, a lasciare la città natale per vivere importanti esperienze in Italia e all’estero, fino all’incontro più importante, quello con Gualtiero Marchesi. Per il Maestro inizia a lavorare a bordo della Costa Crociere, per crescere fino a divenire Executive Chef al Marchesino al Teatro alla Scala. Trascorsi sei anni, Daniel decide di lanciarsi nella sua avventura: apre quindi nel 2013 il Ristorante Daniel Canzian a Milano, in zona Solferino-Brera.



Qui propone piatti che rispettano la tradizione italiana e la stagionalità: i piccoli produttori locali, con i quali sviluppa profondi legami, gli forniscono ingredienti di qualità con i quali esprime la sua filosofia di cucina italiana contemporanea. L’obiettivo è di valorizzare la ricchezza delle ricette regionali attraverso una loro attualizzazione.



Per il pubblico di Striscia La Notizia, Daniel Canzian propone la ricetta del “Branzino in crosta di sale e alghe”, tradizionale secondo piatto dalle origine antichissime, tipico delle zone storicamente ricche di saline, come la città di Venezia. Un piatto leggero e salutare in cui la cottura nella crosta di sale mantiene il pesce morbido e succoso.

Ingredienti per 4 persone:

Procedimento:

Per il servizio del branzino:

1 Branzino da 1,5 kg200 g Patate lesse bollite30 g Tartufo Nero3 uova (albume)1 Cipolla cotta dolcemente al fornoSale grossoOlio EVOBrodo di branzino all’orientaleGrappaAlghe wakameEviscerare il branzino entrando dalle branchie. Privare il branzino di tutte le pinne. Lavare accuratamente il branzino senza togliere le squame.Cuocere le patate in acqua salata. A cottura ultimata, sbucciare le patate e schiacciarle alla forchetta. Arricchire le patate con sale, olio evo, poco succo di limone e tartufo nero a brunoise.Cuocere la cipolla intera e con la pelle in forno a 140 gradi per 40-50 minuti. Sbucciarla e tagliarla in 4. Inserire tra le falde di cipolla delle lamelle di tartufo nero. Rosolare la cipolla in poco burro. Salarla.Montare a neve gli albumi, aggiungere il sale grosso e le alghe wakame.Con una tasca da pasticcere farcire il branzino direttamente nella bocca con le patate al tartufo.Posizionare il branzino su una base di sale grosso e albume e poi coprirlo totalmente.Cuocere il branzino in forno pre-riscaldato a 180 gradi per 40-45 minuti.In un vassoio posizionare il branzino, la cocotte con le cipolle dorate al tartufo nero e una tazzina di brodo di branzino.Per dare un effetto scenografico, versare la grappa sopra la crosta del branzino e dare fuoco. Servire.