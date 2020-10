La ricetta del gelato Crema Brunelli di Paolo Brunelli

Figlio d’arte, Paolo Brunelli cresce nella consapevolezza che avrebbe fatto della ristorazione e dell’accoglienza il suo lavoro. Negli anni, si affaccia però nel suo orizzonte il gelato, al quale Paolo si avvicina con profondo rispetto perché il gelato è democratico, non fa distinzioni.



Ma essere alla portata di tutti lo rende automaticamente oggetto di critiche e paragoni. Per superarle, Paolo ha studiato e appreso dai migliori maestri, per realizzare un prodotto di qualità, in grado di superare i confini stagionali. Un impegno testimoniato da numerosi riconoscimenti che il maestro gelatiere sviluppa ogni giorno nelle due realtà che gestisce ad Agugliano e Senigallia, alle quali si è aggiunta, lo scorso luglio, l’avventura di Combo a Marzocca, frazione di Senigallia. Un luogo in cui convivono quattro diversi aspetti del suo lavoro e delle sue passioni: gelato, cioccolato, vino e pasticceria da forno.



Per Striscia la notizia, Brunelli propone la ricetta di uno dei suoi prodotti più famosi, la Crema Brunelli, vincitrice del Premio gourmet 2011: una classica crema pasticcera con aggiunta di nocciole caramellate e cioccolato venezuelano.