Dalla Puglia a Roma, passando per gli Stati Uniti: un percorso non comune quello intrapreso da Cristina Bowerman, pugliese di origine, con una lunga esperienza, dopo la laurea in giurisprudenza, prima a San Francisco, poi in Texas.



Proprio qui intraprende i primi passi nel mondo della cucina, dopo la seconda laurea in Arti Culinarie alla Culinary Academy di Austin. Nel 2004 la scelta di tornare in Italia per studiarne la cucina; avrebbe dovuto essere per un breve periodo ma poi Roma diventa la sua nuova casa. Dopo un’esperienza al Convivio di Angelo Troiani, inizia l’avventura del Glass Hostaria, su cui oggi splende una stella Michelin.



Qui Cristina propone una cucina fatta di studio e ricerca, ma anche frutto di viaggi ed esperienze, in un costante dialogo tra culture e tradizioni diverse, rielaborate in chiave personale.



Per Striscia la notizia la chef propone un piatto emblematico: l’Agnello al sumac, carote al caffé, finocchietto e gorgonzola, in cui l’agnello è unito a una spezia tipica del mondo mediorientale, il sumac, e alla polvere di gorgonzola, un richiamo al Nord Europa in cui formaggi fermentati vengono utilizzati per accompagnare molte carni rosse.



Ingredienti per 4 persone:

- 800 g Rack di agnello- 25 g di zenzero- 20 g pasta di caffè- 13 Alici- 10 Chicchi di caffè- 4 Carotine mini- 2 Spicchi d’aglio - 1 cipolla bianca - 1 cucchiaio di caviale di mentuccia romana- 1 mazzetto di finocchietto- Sumac- Demiglace agnello- Gorgonzola grattuggiato e poi passato all’azoto liquido- Grasso d’oca q.b. (se non ne avete, olio evo) - olio evo q.b.