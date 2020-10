Enrico Crippa, classe 1971, viene catapultato nel mondo della ristorazione di alto profilo a soli 16 anni, quando vive un’esperienza da apprendista nel ristorante di Gualtiero Marchesi in via Bonvesin de la Riva.



È l’inizio di una carriera che lo porta a lavorare accanto ad alcuni tra i più rappresentativi chef europei, tra cui Michel Bras e Ferran Adrià. Dopo un periodo in Giappone, prima a Kobe per Gualtiero Marchesi e poi a Osaka per il Rhiga Royal Hotel, durante il quale conosce l’autentica cucina nipponica e ne apprezza il profilo filosofico, rientra in Italia cominciando a cercare un luogo dove aprire il proprio ristorante.



Propizio l’incontro, nel 2003, con la famiglia Ceretto, con la quale inizia a progettare Piazza Duomo ad Alba, aperto nel 2005. A un anno dall’apertura conquista già la prima stella, bissata 3 anni dopo. Nel 2012 arriva il massimo riconoscimento da parte della Guida Michelin.



Rigoroso e perfezionista, Enrico Crippa propone una cucina che abbina tecnica e intuito, sensibilità e immaginazione. Con creatività è riuscito a rielaborare un piatto semplice come l’insalata, con l’idea di far assaggiare ai clienti la migliore insalata della loro vita.



È così nata l’Insalata 21…31…41…51, la ricetta proposta da Enrico Crippa per il pubblico di Striscia la notizia: un mix di erbe, fiori, piante, insalate selezionate in base alla stagionalità dell’orto del ristorante, curato con passione dallo stesso Enrico.



"Avevamo aperto Piazza Duomo da un paio di anni, proponevo due menu degustazione, la scelta à la carte, ma spesso qualche cliente chiedeva semplicemente un'insalata. Quello che per altri sarebbe potuto essere una richiesta o un pensiero frustrante, stimolò invece la mia creatività: cominciai a pensare che se avessero chiesto un'insalata, avrei potuto far assaggiare loro la migliore insalata della loro vita. Cominciai così a documentarmi e cercare numerose varietà di insalate, piante, fiori per poterla realizzare. Nacque così l'Insalata 21...31...41...51 con i numeri che indicano la quantità di ingredienti. Poco dopo nacque l'orto di Piazza Duomo e l'insalata cominciò ad arricchirsi di elementi. Oggi il nome non cambia nonostante ci sono momenti dell'anno dove le varietà possono essere più di 60-70.", ha confessato lo chef.



