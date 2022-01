La ricetta della Cioccolata calda con panna di Guido Gobino

Guido Gobino, classe 1958, nasce a Torino in una famiglia originaria delle Langhe. Il padre Giuseppe, prima responsabile della produzione, poi socio e infine unico proprietario di una fabbrica di cioccolato, gli trasmette la passione per il mondo del cacao.



Quando il padre viene a mancare nel 1980, Guido, ragioniere alla Italgas, decide di abbandonare il suo impiego e prendere le redini dell’attività. In un periodo difficile per l’attività, decide di dare una svolta all’impresa abbandonando la produzione per conto terzi per puntare all’eccellenza: cominciano così a nascere nuovi prodotti mentre si migliora il gusto dei cioccolatini tradizionali. Mentre i prodotti di Gobino si distinguono sempre più per l’alta qualità e l’unicità, nel 2003 lo storico stabilimento di via Cagliari a Torino viene rinnovato completamente e nel 2007 viene aperta la prima bottega nel centro storico della città, seguita, pochi anni dopo, da quella di Milano, tappe obbligatorie per gli amanti della cioccolateria artigianale. I prodotti firmati Guido Gobino abbinano tradizione e creatività, gusto e qualità, diventando simbolo di eccellenza dell’artigianato italiano in tutto il mondo.



Per il pubblico di Striscia La Notizia, Guido Gobino propone la ricetta della sua “Cioccolata calda con panna”, premiata tra le migliori cioccolate calde al mondo dall’Academy of Chocolate di Londra. Proposta in diverse varianti, è arricchita da panna montata e granella di cioccolata, per una perfetta e golosa merenda, ideale da gustare nel periodo invernale.



RICETTA CON PREPARATO CIOCCOLATA CLASSICA AL LATTE

Ingredienti

Procedimento



RICETTA CON PREPARATO CIOCCOLATA BASE ACQUA

Ingredienti

Procedimento

RICETTA CIOCCOLATA A PARTIRE DALLE MATERIE PRIME

Ingredienti

Procedimento

200 ml latte fresco80 g di preparato classico (con fecola)Unire le polveri al latte freddo.Mettere il composto sul fuoco mescolando costantemente.Appena la consistenza inizia a rapprendersi, togliere dal fuoco e versare in tazza.VERSIONE GIANDUJA: aggiungere sul fondo della tazza 1 cucchiaio di crema gianduja prima di versare la cioccolata calda. Mescolare.150 g di preparato classico (senza fecola)100 ml acquaPortare l’acqua a bolloreVersare l’acqua sul preparato già dosato e mescolare energicamente con una frusta fino a rendere il composto omogeneo e privo di grumi. Servire.250 ml latte fresco35 g zucchero semolato26 g granella di cioccolato28g cacao in polvere11g amido (fecola)Unire gli ingredienti in polvere fino a rendere il composto omogeneo e versare sul latte freddo.Mettere il composto sul fuoco mescolando costantemente.Appena la consistenza inizia a rapprendersi, togliere dal fuoco ed aggiungere la granella di cioccolato. Mescolare fino a completo scioglimento e versare in tazza.