Ernst Knam, tedesco di nascita e milanese d’adozione, dopo un’importante gavetta nelle cucine dei più grandi ristoranti stellati in giro per l’Europa, approda in Italia alla corte di Gualtiero Marchesi come Maestro Pasticcere.



Nel 1992 arriva la svolta, con l’apertura di un’attività tutta sua, la pasticceria che ancora oggi risplende a Milano in via Anfossi. Qui elabora tutta la sua creatività in forma dolce, con abbinamenti insoliti e attenzione alle materie prime e alla stagionalità, ma anche con occhio attento all’aspetto estetico delle sue preparazioni, spesso ispirate al mondo della cultura e dell’arte.



Per il pubblico di Striscia la notizia, Ernst Knam propone uno dei suoi classici: “Crostata con crema frangipane, mele e rosmarino”. La frolla croccante, la deliziosa crema frangipane, le mele e il rosmarino profumati fanno di questo dolce una torta perfetta per ogni occasione.



Ingredienti:

300 g Farina 00150 g Burro150 g Zucchero semolato6 g Lievito in polvere1 Uovo (o 2 di piccole dimensioni)Vaniglia in polvereUn pizzico di sale100 g Burro100 Zucchero semolato100 g Farina di mandorle30 g Farina 005 g Rosmarino tritato1 Uovo230 g Zucchero semolato70 g Burro20 g Rosmarino1 melaGelatina di albicocche q.b.