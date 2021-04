Simone Padoan, veneto classe 1971, è il creatore della Pizza Gourmet in Italia. Non ancora maggiorenne comincia a lavorare nella pizzeria di uno dei suoi fratelli. Qui si appassiona al mondo dei lievitati, al punto da decidere di aprire un’insegna tutta sua: nel 1994 comincia l’avventura de “I Tigli” a San Bonifacio, in provincia di Verona.



Nata come pizzeria tradizionale, negli anni l’insegna evolve grazie alla voglia di sperimentare di Simone che inizia ad applicare i parametri e le tecniche dell’alta cucina alla pizza, lavorando sull’impasto, sulle sperimentazioni con il lievito madre, sulle materie prime, sugli abbinamenti e sulle farciture, fino a ripensare anche al modo di servire la pizza a tavola.



Nasce così la pizza a spicchi, pensata per essere condivisa tra i commensali. È la rivoluzione della Pizza Gourmet, che dura tuttora. Nel 2012 “I Tigli” cambia anima e aspetto, aprendosi alla realizzazione di altri prodotti, da gustare dalla prima colazione a notte inoltrata.



Per il pubblico di Striscia la notizia, Simone propone la “Pizza con mazzancolle, agretti marinati e pomodoro fermentato” con un topping realizzato a partire da tecniche di cucina come il sottovuoto, la salamoia e la fermentazione. Su una base di focaccia al mais si combinano, in un perfetto equilibrio di sapori, la dolcezza delle mazzancolle e della loro bisque, l’amaro degli agretti in salamoia e la sapidità del pomodoro fermentato.

Ingredienti per 1 pizza

Procedimento

Servizio

1 Focaccia aromatizzata al mais9 Mazzancolle fresche100 g AgrettiPomodoro fermentato q.b.Pepe bianco q.b.Sale di Maldon q.b.Olio extravergine di oliva q.b.9 mazzancolle: teste e carapace2 Pomodori datterino1 Cucchiaio di carote tritate fini1 Cucchiaio di cipolla tritata fine1 Cucchiaio di sedano tritato fine1 Spicchio di aglio rosso1 PeperoncinoOlio extravergine di oliva q.b.Vino bianco q.b.100 g Agretti100 g Acqua4 g Sale maldon1 kg Datterino20 g Sale maldonPrendere le mazzancolle, togliere testa e carapace, incidere il dorso per pulire i crostacei.Mettere le mazzancolle tra due fogli di carta oleata, condire con olio extravergine e un pizzico di sale, poi, con l’aiuto di un batticarne, schiacciarle leggermente.Per la bisque, in una casseruola, rosolare l’aglio con un po’ di olio, aggiungere le verdure e sfumare con il vino bianco.Aggiungere le teste, private degli occhi, e i carapaci, tostarle e poi sfumare con un po’ di acqua.Cuocere per 15 minuti schiacciando con un mestolo.Passare il tutto nel colino cinese e spremere; raccoglere la salsa che poi servirà per condire le mazzancolle.Preparare gli agretti sottovuoto con della salamoia e lasciarli marinare, meglio se riposano per 24 ore a 4 gradi. Scolarli, tamponarli e scottarli in griglia.Incidere e sbollentare i pomodori per un minuto e poi passarli in acqua e ghiaccio.Toglere la pelle, tagliarli a metà e poi strizzarli; aiutandosi con uno scolapasta eliminare i semi.Aggiungere il sale e mescolare bene. A questo punto si può scegliere come far fermentare i pomodori: si può utilizzare un vaso con gorgogliatore oppure il sottovuoto; in questo caso, si dovrà sfiatare e rifare il sottovuoto ogni volta che si gonfierà il sacchetto.Serviranno 7/10 giorni a una temperatura di 24° per raggiungere la giusta fermentazione.Filtrare i pomodori e metterli sottovuoto e riporli a 4 gradi; si conservano per 15/20 giorni.L’acqua fermentata dei pomodori può essere usata per altre lavorazioni, come condimento per insalate o per marinare.Prendere la base di focaccia al mais e procedere con la seconda cottura a 290° in forno statico per 3 minuti.Sfornare la pizza su un tagliere; con un coltello a sega tagliarla in otto spicchi e trasferirla su un piatto caldo. Iniziare a farcire ogni spicchio con il pomodoro leggermente battuto alla base, un ciuffo di barba del frate e una mazzancolla. Finire con un giro di bisque a condimento.