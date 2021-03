La ricetta della Pizza Dolce Tiramiseu di Pier Daniele Seu

Classe 1987, Pier Daniele Seu nasce a Ostia, da madre triestina e padre sardo, che immagina per lui un futuro da amministratore di condominio, per portare avanti la tradizione di famiglia. Ma Pier Daniele, complice un corso amatoriale a Ostia, rimane ben presto affascinato da un mondo diverso, quello degli impasti: una passione che lo porta a studiare e approfondire l’universo pizza, grazie anche all’aiuto di maestri come Stefano Callegari e Gabriele Bonci, pionieri di una nuova concezione della pizza sulla scena romana.



Studio e sperimentazione sono le parole d’ordine di Pier Daniele che, dopo le prime, importanti esperienze in alcuni locali capitolini come Mastro Titta e Gazometro 38, approda nel 2017 al Mercato Centrale di Roma, in un progetto in collaborazione con Bonci che mira a reinterpretare i classici della pizzeria in una nuova veste. Avviato il corner al Mercato Centrale, dopo sei mesi lancia finalmente il suo personale progetto, Seu Pizza Illuminati a Roma, sviluppato in stretta collaborazione con la moglie e socia Valeria Zuppardo.



Insieme hanno dato vita a una pizzeria nuova, moderna, fresca ed elegante, in cui Pier Daniele propone impasti leggerissimi, dal cornicione gonfio e alto e topping originali, che oscillano tra memoria, tradizione, fantasia e sperimentazione.

Una costante ricerca che applica anche alle pizze dolci, esplorando un universo spesso sottovalutato o banalizzato, con un’offerta che cambia seguendo le stagioni.



Le pizze dolci, alla stregua di quelle salate, nascono da un lungo processo di studio sull’impasto e sugli ingredienti, con l’obiettivo di rielaborare in maniera originale ricette della tradizione o ricordi d’infanzia (come quelle ispirate ai gelati confezionati, come il Fior di Fragola, il Solero o il Winner Taco).

Per il pubblico di Striscia la notizia, Pier Daniele propone proprio la ricetta di una delle sue più recenti creazioni dolci, la "Pizza Dolce Tiramiseu", omaggio a uno dei dessert più amati della tradizione italiana. L’impasto, caramellizzato in cottura per dare una consistenza piacevolmente croccante, è arricchito da un topping in varie consistenze a base di crema pasticciera alla vaniglia e mascarpone, ricotta con cacao e caffè, gel e polvere di caffè.

Ingredienti

Procedimenti

500 g Farina335 g Acqua15 g Cacao amaro in polvere12 g Sale11 g Olio1 g Lievito secco1 L Latte750 g Mascarpone375 g Zucchero semolato250 g Tuorli125 g Amido di mais1 Stecca di vaniglia1 kg Ricotta vaccina125 g Zucchero a velo50 g Cacao amaro in polvere20 g Caffè solubile1 L Acqua50 g Caffè solubile15 g AmaroAgar agar q.b.125 g Farina di mandorla60 g Cacao amaro in polvere50 g Chicchi di caffeVersare la farina nell’impastatrice, fare ossigenare per un minuto.Mettere i 3/4 dell’acqua e fare girare la macchina fino ad ottenere un impasto grezzo non impastato e lasciare in macchina per un’ora.Passata un’ora, aggiungere il lievito e il cacao; una volta formata la maglia aggiungere il sale, ad assorbimento del sale aggiungere l’olio e a mano a mano l’acqua mancante fino ad ottenere un impasto liscio.Bollire il latte con la stecca di vaniglia.Nel frattempo montare a frusta i tuorli con lo zucchero e una volta pronto il composto aggiungere l’amido di mais precedentemente setacciato, quindi continuare a montare.Far bollire il latte e aggiungere il composto di tuorli e portare a cottura.Abbattere la crema e una volta fredda aggiungere in planetaria munita di frusta il mascarpone finché non sarà incorporato completamente.Montare in planetaria la ricotta con le polveri fino a completo assorbimento.Portare a bollore l’acqua con il caffè e l’amaro, una volta raggiunta l’ebollizione aggiungere l’agar agar e cuocere per 2 minuti.Lasciar freddare il composto fino a completa gelificazione e una volta freddo frullarlo fino ad ottenere una consistenza lisciaIn un robot da cucina frullare il caffè fino ad ottenere una polvere non troppo fine, aggiungerla alla farina e al cacao in polvere e mischiare omogeneamenteDopo che l’impasto della pizza sarà lievitato, preparare la pizza dolce.Cospargere la pizza con olio e con zucchero di canna e cuocere in forno caldo a 420°.Una volta tolta dal forno, aggiungere tutti gli ingredienti per il topping. Mettere in diverse sac à poche la crema pasticciera alla vaniglia e mascarpone, la ricotta mantecata con cacao e caffè e il gel di caffè; quindi distribuirli sopra la pizza. Infine, spolverare sopra la polvere di caffè e guarnire con frizzi pazzi al cioccolato.