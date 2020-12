L’avventura nel mondo della pizza per Matteo Aloe comincia a Bologna, città in cui ai tempi dell’università si trasferisce dalla Calabria, insieme al fratello Salvatore, per studiare Economia.



Qui, come a volte accade agli studenti fuorisede, i due fratelli consumano tanta pizza, ma non di qualità. Spinti dal desiderio di gustare finalmente un prodotto buono e fatto bene, decidono di lanciarsi nell’apertura di una loro pizzeria, a Castelmaggiore, appena fuori Bologna.



Nel 2010 comincia così l’avventura di Berberè: grazie alla passione di Matteo per la cucina, coltivata fin da piccolo e approfondita con varie esperienze tra cui uno stage al Noma di Copenaghen, e alla consulenza iniziale del pizzaiolo Beniamino Bilali viene messo a punto un impasto buono, leggero, digeribile, contornato da topping originali con materie prime selezionate.



Una formula che ha decretato il successo del progetto Berberè, che oggi vanta 12 pizzerie in Italia, 1 a Londra e 150 dipendenti. Per il pubblico di Striscia la notizia, Matteo propone la Pizza Viola, così chiamata per il suo caratteristico colore dato dalla crema di barbabietola: insieme a porri saltati, olive nere e feta, questa ricetta è un mix di sapori amari e dolci perfettamente bilanciati.



Ingredienti per due pizze

Procedimento

400 g Farina tipo 1 bio240 g Acqua a temperatura ambiente80 g Pasta madre rinfrescata (o 5 g Lievito di birra fresco)10 g Sale fino240 g Barbabietola già cotta120 g Porri80 g Feta80 g OliveSetacciare la farina di tipo 1, metterne metà in una ciotola, far un buco al centro e versare la pasta madre rinfrescata e l’acqua. Mescolare con le mani finché non si ottiene un composto omogeneo e lasciare riposare per 30 minuti. Aggiungere la farina restante poco alla volta, mescolando energicamente con la mano. Impastare per circa 10 minuti fino a quando l’impasto è liscio. Fare una palla con l’impasto, oliare una ciotola capiente e adagiare la palla di impasto. Coprire con pellicola e lasciare a temperatura ambiente fino a quando raddoppia di volume (circa 5-6 ore). Due ore prima di cuocere, oliare una teglia tonda di circa 34cm. Trasportare delicatamente la palla di impasto e con le dita stenderla su tutta la teglia oliata, partendo dal centro verso l’esterno. Coprire con la pellicola e lasciare riposare per almeno altre 2 ore. Nel frattempo riscaldare il forno al massimo della sua temperatura (240°C).