“Una storia di bontà raccontata tutto il giorno, un viaggio tra sapori rassicuranti e sorprendenti”: è così che definiscono il loro lavoro Mirka Guberti e Francesca Ciucci proprietarie de La Ciambella bar à vin con cucina, indirizzo di qualità nel centro di Roma, a due passi dal Pantheon.



Oggi riconosciuto come una delle realtà più interessanti della Capitale, nasce nel 2016 dalla felice intuizione di Mirka e Francesca: sommelier bolognese la prima, che vanta, nel suo curriculum, esperienze da Pascucci al Porticciolo e al Glass Hostaria di Cristina Bowerman; chef romana la seconda, formatasi tra fraschette e ristoranti di famiglia e votata alla cucina tradizionale del territorio.



Insieme hanno dato vita a un locale che si allontana dalle logiche prettamente turistiche della zona, per offrire una cucina di qualità, che punta a esaltare le materie prime in percorsi gustativi che celebrano la tradizione romana, ma lasciando spazio anche alle contaminazioni regionali.



Per Striscia la notizia, Mirka e Francesca propongono la ricetta della loro Trippa alla romana con pecorino e menta, omaggio a uno dei piatti simbolo di Roma.



Una ricetta antica, altamente proteica e priva di colesterolo, in cui l’accostamento del pecorino romano e della menta alla trippa regala un piatto dal sapore delicato e piacevole, tra dolcezza, sapidità e freschezza.



Ingredienti per 4 persone:

Procedimento

800 gr Trippa400 gr Pomodori pelati100 gr Pecorino Romano DOP2 Cipolle4 Coste di sedano1 Bicchiere di vino rossoMenta q.b.Basilico q.b.Peperoncino q.b.Alloro q.b.Sale q.b.Olio EVO q.b.Pepe q.b.Sbollentare la trippa per circa 20 minuti, raffreddarla e tagliarla a listarelle sottili. Nel frattempo preparare un fondo di sedano, cipolla, alloro, menta, basilico e olio EVO, lasciarlo stufare e aggiungere la trippa insieme al vino rosso. Brasare per circa mezz’ora, poi aggiungere i pomodori pelati e sminuzzati, il sale grosso e il peperoncino e portare il tutto a cottura. Servire la trippa con un’abbondante spolverata di pecorino, pepe nero macinato e qualche foglia di menta fresca