La ricetta delle Lenticchie con cotechino di Paolo Batti

Paolo Battilocchi, per tutti Paolo Batti, coltiva fin da piccolo una profonda passione per il mondo della gastronomia che sviluppa all’interno dell’attività di famiglia, la Trattoria dal Francese a Norcia, dove lavora fino al 2001.



Quando il padre viene a mancare, Paolo decide di proseguire da solo la sua strada nel mondo della ristorazione e nel 2009 coglie l’occasione di rilevare l’Osteria del Vettore a Castelluccio di Norcia, in provincia di Perugia. Qui propone una cucina tipicamente norcina, rispettosa del territorio e delle sue eccezionali materie prime come le salsicce e il prosciutto crudo, il tartufo nero, i funghi e, soprattutto, le lenticchie di Castelluccio, prodotto IGP coltivato da sempre sui piani carsici all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, dalle notevoli qualità nutritive.



Proprio le lenticchie di Castelluccio sono protagoniste della ricetta che Paolo propone al pubblico di Striscia la Notizia: abbinate tradizionalmente tutto l’anno alla salsiccia, il 31 dicembre vengono proposte con il cotechino, per celebrare la fine dell’anno.

Ingredienti

Procedimento

LenticchieCotechinoSedano1 Spicchio d’aglioPepeSaleOlio Extravergine d’olivaIn una pentola, mettere in umido, a freddo, tutti gli ingredienti: lenticchie, cotechino, sedano, lo spicchio d’aglio e il pepe. Lasciare cuocere gli ingredienti. A fine cottura, aggiungere sale e olio extravergine d’oliva.