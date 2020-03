Qualcuno sui social ha utilizzato le immagini di Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni , scrivendo che il bambino fosse morto a causa del Coronavirus. Nel post, pubblicato su una pagina che incita a rimanere a casa, si vedono due foto del bambino accompagnate dalla didascalia: "Questa notte il Covid-19 si è portato via mio figlio Leone, due anni e mezzo. Non è vero che solo gli anziani malati muoiono. Restate a casa". La cosa, comprensibilmente, ha fatto infuriare il rapper che su Instagram stories ha denunciato l'accaduto pubblicando lo screen del post incriminato accompagnato dal suo commento: " Sono senza parole, ma quanto fai schifo? ". Incredulo Fedez ha poi aggiunto: "Lo fa per ricevere delle attenzioni e quindi io penso sia giusto dare l’attenzione che si merita a questa persona che si è scaricata le foto di mio figlio per dire che era morto di Coronavirus. Quindi eccoti: complimenti, hai vinto! Cog*** del giorno!" La storia, che potete vedere qui sotto, è stata poi cancellata da Fedez .



Il rapper e Chiara Ferragni in questi giorni hanno sfruttato la loro popolarità per sensibilizzare i loro milioni di follower sull'importanza di rimanere a casa e rispettare le regole. La stessa Ferragni si è esposta rimproverando colleghe e personaggi famosi che sminuivano l'emergenza e con il marito ha dato il via a una campagna di raccolta fondi in favore del San Raffaele, che ha permesso di inaugurare, in soli 14 giorni, una nuova area di terapia intensiva.



Intanto, sempre attraverso i social, cercano di intrattenere i fan, con dirette insieme ad altri personaggi del mondo dello spettacolo e condividendo il loro modo di vivere la quarantena.