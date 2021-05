Si chiama “#Noncifermanessuno” e, specie quest’anno, mai nome fu più azzeccato. Parliamo della campagna sociale di Luca Abete, un laboratorio creativo e motivazionale che ha lo scopo di coinvolgere la vasta platea degli studenti universitari in giro per l’Italia.



“Sembrava impossibile e invece ci siamo riusciti - commenta l’inviato di Striscia - #NonCiFermaNessuno, il nostro urlo di resilienza è stato più forte del Covid. Dieci tappe, oltre 16mila studenti coinvolti in un totale di oltre 25 ore di talk durante le quali abbiamo raccolto storie di resilienza capaci di alimentare la fiducia di tanti ragazzi provati ma non sconfitti dalla pandemia. Lo abbiamo fatto in streaming, con il sostegno dei rettori delle Università italiane e con ospiti straordinari, capaci di coniugare, ognuno in un modo differente, il concetto di coraggio. Insomma una settima edizione che conferma quanto sia importante, davanti alle difficoltà, non arrendersi, insistere e urlare #noncifermanessuno”.



Dopo sette anni di tour, il progetto è diventato anche un podcast: le storie più belle e le voci dei protagonisti dell’evento sono, infatti, raccolte in 90 tracce audio quotidiane che raccontano i valori e gli sviluppi della tournée 2021.

Ma non solo: #NonCiFermaNessuno vanta la Medaglia del Presidente della Repubblica e, da quest’anno, anche il patrocinio morale della CRUI, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.



Il claim di questa edizione, così particolare, dal titolo ‘Contagiamoci di coraggio’ ha trasformato il format in un contenitore di storie e testimonianze di incoraggiamento, grazie alla partecipazione diretta degli studenti e di personaggi come Michelle Hunziker.

In ogni tappa, con l’obiettivo di valorizzare storie di resilienza provenienti dalle Università, è stato assegnato anche il Premio #NonCiFermaNessuno, una delle novità di quest’anno, un riconoscimento conferito ad uno studente in quanto esempio di coraggio e resilienza da diffondere.