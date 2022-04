Domani sera, venerdì 8 aprile, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “Paesi, paesaggi…”. Davide Rampello si trova a Cetara, un antico borgo di pescatori a 10 chilometri da Salerno.



Questo paesaggio fa da sfondo alla storia di Gennaro e…Gennaro: cugini, figli di pescatori e oggi ristoratori, uno in cucina e l’altro in sala. I due soci hanno anche creato un laboratorio artigianale per la produzione delle pregiate alici sotto sale e della prelibata colatura, l’oro di Cetara.



Le alici freschissime vengono disposte a strati con sale marino nelle botticelle di castagno dei monaci dette “terzigni”. Saranno pronte dopo qualche mese, mentre per la preziosa colatura occorrerà attendere almeno un anno e mezzo. Artigiani come Gennaro e Gennaro conservano le tradizioni, sostengono il lavoro dei pescatori e portano in tavola l’emozione del mare. Questa è l’Italia della qualità.