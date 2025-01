Stasera a Striscia, Pinuccio fa luce sul mondo dei live: la verità sul playback e l’intervista esclusiva ad Al Bano

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35) Pinuccio ci svela alcuni retroscena sui concerti dal vivo, raccontando una verità spesso omessa: molti artisti, pur cantando dal vivo, utilizzano comunque la base musicale, una specie di playback rinforzato che li aiuta a coprire eventuali difficoltà vocali, in particolare quando si tratta di raggiungere note acute.

In esclusiva, Pinuccio intervista Al Bano, uno dei pochissimi artisti a dichiarare di non fare uso di questo strumento. «Non lo trovo giusto. Se un cantante non sta bene un giorno, l’uso di quello strumento è giustificato. Ma se diventasse un vizio o un abuso, l’utilizzo della base andrebbe combattuto», dichiara Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco (Br) rivela, inoltre, di essere stato invitato a cantare in Russia al “concerto per la pace” sulla Piazza Rossa, per festeggiare la fine della guerra che, stando alla comunicazione del suo impresario russo, sarà verso la fine di agosto e i primi di settembre.

