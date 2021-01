Enrico Bartolini, classe 1979, originario di Pescia in provincia di Pistoia, è lo chef più stellato d’Italia, con un totale di 9 macaron distribuiti tra i vari ristoranti di cui si occupa, tutti in Italia.



Entra in cucina giovanissimo, nel ristorante dello zio, ma la voglia di imparare e crescere lo spinge presto a trasferirsi all’estero: prima è a Londra da Mark Page, poi a Parigi, come sous chef di Paolo Petrini, per poi tornare a Pistoia e da qui a Berlino. Tornato in Italia, ad accoglierlo sono i fratelli Alajmo con i quali collabora per tre anni, tra la Montecchia e le Calandre.



Nel 2005, affinate tecnica e capacità, si lancia nella prima avventura in solitaria, con la gestione del ristorante Le Robinie in Oltrepò Pavese, dove conquista la prima stella nel 2009. In Brianza, alla guida del Devero Ristorante, conquista due stelle Michelin nell’arco di soli due anni. Nel 2016 il grande balzo: Bartolini si trasferisce al Museo Mudec di Milano, dove apre il ristorante che porta il suo nome. Nel 2019 arriva la terza stella, riportando il massimo primato a Milano 26 anni dopo Gualtiero Marchesi.



Ma il talento inarrestabile di Enrico oltrepassa i confini milanesi: in pochi anni apre il Casual a Bergamo e la Locanda del Sant’Uffizio nel Monferrato, poi approda all’Andana a Castiglione della Pescaia, al Glam al Palazzo Venart di Venezia, e al Poggio Rosso di Borgo San Felice.



Per il pubblico di Striscia la notizia, Enrico Bartolini propone la ricetta del “Risotto alle rape rosse e salsa gorgonzola “Evoluzione””, diventato, nel giro di pochi anni, un classico della cucina italiana apprezzato e imitato. Un piatto che negli anni ha subito una “evoluzione” e oggi si presenta arricchito da due salse, alle noci e alle amarene, che si sposano alla perfezione con le rape e il gorgonzola, dando vita a un equilibrato risultato di sapori.



Ingredienti per 4 persone:

Procedimenti

1,2 lt circa Brodo vegetale320 g Riso carnaroli160 g Purea di rape rosse100 g Burro100 g Gorgonzola dolce80 g Grana50 g Vino biancoSale200 g Noci sgusciate e leggermente tostate150 g Brodo vegetale1 g Sale maldon200 g Purea setacciata di amarene100 gr Brodo vegetale1gr Sale MaldonTostare il riso in pochissimo burro. Bagnare con vino e lasciare sfumare. Aggiungere il brodo, il sale e cuocere per circa 11 minuti (non di più). Togliere dal fuoco e mantecare con burro, grana, poi la purea molto fredda di rape rosse e se il gusto lo richiede qualche goccia di limone. Quando ben cremoso stendere nel piatto. Sopra il riso, schizzare il gorgonzola, prima fuso a bagnomaria, con l’aiuto di un cucchiaio (alternandolo alla salsa di amarene).Frullare tutti gli ingredienti insieme per circa 10 minuti. Setacciare. Usare come “cornice” per il riso.Frullare tutti gli ingredienti per qualche minuto ed usare per “macchiare” il riso, alternandola al gorgonzola.