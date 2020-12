Sprechi Rai, all'ad Salini non piace il presepe

Questa sera, Pinuccio a “Rai Scoglio 24” racconta la vicenda del presepe che avrebbe dovuto essere esposto in viale Mazzini. Una versione “laica e musicale” della natività – con Gigliola Cinquetti (Madonna) e Lucio Dalla (Giuseppe) –, commissionata dalla Rai all’artista di fama internazionale Marco Lodola e pagata oltre 30 mila euro.



Al momento l’opera di Lodola giace in un magazzino Rai e neppure all’artista sono state date spiegazioni sul mancato allestimento. A questo si aggiunge un aspetto davvero comico. Un servizio trasmesso dal GR1 ne ha persino annunciata l’avvenuta accensione: «Alcuni artisti stamattina erano collegati da lontano per accendere, assieme al presepe, un segnale di speranza alla fine di un anno difficile».



Sulla vicenda è intervenuto Marco Lodola: «Dovevamo installare l’opera in viale Mazzini giovedì scorso, ma siamo stati bloccati e non so il vero motivo. Non mi è mai capitato: ho anche sentito l’annuncio alla radio, ma il presepe non c’è. La gente non lo può vedere».



In attesa di un nuovo “segnale di speranza” da parte dei vertici Rai, Striscia continuerà con Rai Scoglio 24 a raccontare le bizzarrie gestionali della TV di Stato.



L'ultima in ordine di tempo è stata la rinuncia alla piattaforma culturale del governo (e ai 10 milioni stanziati dallo Stato).