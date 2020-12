La (mancata) consegna del Tapiro d'oro a Roberto Bolle ha indispettito la Scala? La direzione del Teatro milanese ha infatti commentato la vicenda con una nota inviata all'Ansa.



I fatti. Roberto Bolle finisce nel "mirino" di Striscia per la sua esibizione trasmessa su Rai Uno per la “Prima” della Scala del 7 dicembre scorso. Il filmato trasmesso, infatti, altro non sarebbe che il rimontaggio di una precedente esibizione, realizzata sempre al Teatro milanese, ma già proiettata a New York il 22 ottobre per festeggiare il 75° anniversario dell’Onu.



Poche ore fa, però, la Scala ha fatto sapere che: "Roberto Bolle avrebbe dovuto registrare il suo balletto Waves per la serata del 7 dicembre due giorni prima ovvero il 5. Ma non ha potuto farlo perché le norme anti Covid vietano al momento l'uso del fumo negli spettacoli, in questo caso essenziale per ammirare i giochi di luce laser che sono parte integrante della coreografia. Questo è il motivo per cui si è deciso di utilizzare la registrazione fatta circa un mese prima per l'evento alle Nazioni Unite ".



La direzione del Teatro afferma quindi che la mancata nuova registrazione non è dipesa da Bolle, ma "sono state le misure di sicurezza a impedire di procedere". Norme di sicurezza che sono in vigore da tempo e non si può certo parlare di impedimento dell'ultimo momento (e infatti anche negli stacchetti delle Veline di Striscia la notizia e nelle gag di Paperissima il fumo non viene utilizzato).



Resta però un dubbio: come mai la Scala ha rilasciato solo ora questa precisazione sulla finta diretta e non ha mai smentito l'autorevole corriere della sera quando il 7 dicembre ha pubblicato sul suo sito il video dell'esibizione con la seguente didascalia: "L'evento in diretta su Rai Uno - Anche il ballerino Roberto Bolle tra i protagonisti della Prima della Scala. Per la prima volta senza pubblico e in diretta su Rai Uno"?