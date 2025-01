Taranto, Tangenziale Nord: dopo il servizio di Striscia il Comitato Strade Sicure chiede l’apertura di un tavolo tecnico sulla “cattedrale nel deserto”

Qualche giorno fa in un servizio Pinuccio ci ha raccontato le traversie che hanno costellato la storia di un’importante, quantomeno sulla carta, infrastruttura pugliese: la Tangenziale Nord di Taranto. La strada, che tra le altre cose consentirebbe al capoluogo un più agevole accesso al casello autostradale, è di fatto un’opera incompiuta da più di vent’anni.

L’opera strategica scompare dal Piano regionale dei trasporti

L’opera, il cui progetto prevedeva che l’arteria si estendesse per una lunghezza di circa 13 chilometri, è stata completata per meno della metà del tragitto preventivato. Come ci ha spiegato Pinuccio, sulla porzione realizzata sono stati installati lampioni, guardrail, ponti e svincoli che ad oggi risultano quindi inservibili e in stato d’abbandono. Il mancato completamento della tangenziale fa sì che per attraversare il territorio, se ad esempio si è in transito dalla zona di Brindisi e Lecce, si debba obbligatoriamente attraversare il centro, con tutti i risvolti in termini di congestione del traffico e di inquinamento che ciò comporta. Pinuccio ha chiesto spiegazioni al presidente della Provincia.

Il Comitato Strade Sicure incalza la politica provinciale e regionale

Il Comitato Strade Sicure, cui abbiamo dato voce nel servizio, tramite il proprio portavoce Vanni Caragnano denunciava una scelta che appare incredibile: «La cosa che ci meravigliava è che nell’ultimo Piano Regionale dei Trasporti quest’opera è stata cassata, non esiste più». Il presidente del comitato, come riporta il Corriere di Taranto, proprio in queste ore avrebbe trasmesso un’istanza in merito a questa situazione sia alla Provincia di Taranto che alla Regione Puglia chiedendo l’apertura di un tavolo tecnico permanente.

Il servizio di Striscia la notizia e l’intervento del comitato smuovono le acque anche della politica regionale pugliese. Il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera, menzionando il servizio del tg satirico di Antonio Ricci, richiede un’audizione urgente in V Commissione in merito al mancato completamento della Tangenziale Nord. Nello specifico si vuole «chiedere all’assessore regionale alla Mobilità e ai Trasporti se il completamento della Tangenziale Nord di Taranto rientra ancora nei programmi del governo regionale e quali sono i problemi che attualmente hanno causano la sospensione dei lavori».