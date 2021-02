Nuove notizie sul fronte dell’inchiesta sulle U-Mask, le mascherine tanto amate da vip e sportivi, che però - secondo quanto documentato dai test effettuati da Striscia - filtrerebbero meno dei dispositivi chirurgici da 50 centesimi.



Secondo i Carabinieri del Nas di Trento, infatti, le U-Mask risulterebbero come dispositivi medici sulla base di una certificazione rilasciata da un laboratorio di analisi “privo di autorizzazione sanitaria” e sottoscritta da un soggetto che non ha i titoli abilitativi richiesti, ossia la laurea.



Il riferimento è al laboratorio Clodia di Bolzano, che è stato posto sotto sequestro dai Nas dopo le segnalazioni di un’azienda concorrente, proprio mentre il nostro inviato Moreno Morello si recava lì per chiedere alcuni chiarimenti in merito ai risultati contrastanti ottenuti in altri laboratori e mostrati da Striscia.