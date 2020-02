Bufera social contro Pago per le dichiarazioni su Licia: ecco il video

Anche Pago è finito nel mirino dei social per alcune dichiarazioni giudicate omofobe dal pubblico. Il cantante, ancora alle prese con le tribolazioni amorose nel tentativo di ricucire il suo rapporto con Serena Enardu, ha attirato su di sé l’ira del web a causa di alcune frasi pronunciate in un momento di confronto con la sua (ex o attuale, ancora non lo abbiamo capito) fidanzata.



Parlando di Licia Nunez, Pago ha detto: “Darei un rene per farla uscire”, sottolineando come la reputi una persona non vera e poco trasparente. “È omosessuale, Stefano è omosessuale ma è maschio, lei è una donna”, ha sussurrato il cantante.



Una frase che ha suscitato indignazione tra gli utenti perché considerata omofoba. Tra coloro che l’hanno interpretata in questo modo anche Cristiano Malgioglio e Vladimir Luxuria.



Uno pensa che certi luoghi comuni lgbt siamo ormai superati e poi da #Pago, un concorrente del #gfvip sente cose tipo che per una donna meglio non avvicinarsi a una lesbica che per giunta è pugliese... nessuna gelosia può giustificare tanto pregiudizio e ignoranza. — vladimir luxuria (@vladiluxuria) February 12, 2020