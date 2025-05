Domani sera a Striscia nella rubrica “Capolavori del mondo in cucina” l'”Omelette ripiena di formaggio fuso e prosciutto cotto” di Agnese De Donatis

Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica di Paolo Marchi “Capolavori del mondo in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Agnese De Donatis, che propone al pubblico di Striscia la notizia la ricetta dell’Omelette ripiena di formaggio fuso e prosciutto cotto, un goloso piatto filante da assaporare con gusto.

Agnese De Donatis è una pasticcera e cuoca pugliese, che oggi è alla guida dell’omonima pasticceria a Casarano (Lecce) e di Villa De Donatis, bed&breakfast con ristorante immerso nella campagna leccese. Da sempre appassionata di cucina, dopo il diploma decide di trasformare questa passione in lavoro: dopo aver frequentato la Boscolo Etoile Academy, lavora in Belgio, prima di decidere di tornare definitivamente a casa, per aprire un luogo, Villa De Donatis, fatto di tradizione e autenticità e capace di offrire agli ospiti una cucina fatta di profumi, sapori e colori dei piatti.

La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da domani sera sul sito di Striscia la notizia www.striscialanotizia.mediaset.it.