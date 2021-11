Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 insieme a Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Pasquale Torrente della Cuopperia (Cetara - Salerno), che illustra la ricetta della “Genovese di tonno”.



Pasquale Torrente, classe 1965, nasce a Cetara, borgo della Costiera Amalfitana famoso per la colatura di alici. Figlio di ristoratori, cresce nella cucina di Al convento, antico chiostro del 600 che i genitori trasformano in una trattoria. Esperto di lavorazione del fritto, Pasquale apre la Cuopperia e, in collaborazione con Eataly, esporta la sua cucina anche all’estero.



La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da domani sul sito di Striscia la notizia