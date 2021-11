Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 insieme a Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra i fratelli (gemelli) Alessandro e Filippo Billi dell’Osteria Billis (Tortona - Alessandria), che presentano la ricetta della “Zuppa di stracotto”.



Alessandro e Filippo Billi nascono a Tortona nel 1990, ma crescono a Venezia. A 22 anni aprono il loro primo ristorante Boscia Billi a Padova, che chiudono dopo qualche anno per maturare nuove esperienze in Italia e all’estero. Nel 2018 tornano a casa e aprono l’Osteria Billis, che mescola sapori locali e suggestioni da tutto il mondo.



La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da domani sul sito di Striscia la notizia.