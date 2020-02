La ricetta del Tiramisù del Maestro Gino Fabbri

Il Maestro Gino Fabbri, nato a Castenaso (Bologna), è Presidente dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani. Nel 2015 guida alla vittoria della Coupe du Monde de la Patisserie a Lione la squadra italiana.



Nel 2009 viene eletto dai suoi colleghi Pasticcere dell’anno, prestigioso riconoscimento per la sua professionalità e la costante ricerca della qualità nella produzione e per la sua capacità di diffondere le sue conoscenze senza riserve.



La pasticceria di Fabbri - puro piacere e gratificazione - è il risultato dell’utilizzo di materie prime eccezionali con cui il grande Maestro celebra e innova la tradizione dolce italiana.



"Distinguo sempre fra pasticceria d'affetto e pasticceria d'effetto: mi appartengono entrambe, ma il mio cuore va alla prima.”



Per Striscia la notizia, Gino Fabbri propone la ricetta del Tiramisù, il dolce più celebre della cucina italiana. L’originale e complessa ricetta, a base di savoiardi e crema al mascarpone, è stata semplificata per essere replicabile a casa.

Ingredienti:

Procedimenti:

- 500 g Panna- 500 g Latte- 500 g Tuorli- 300 g Zucchero- 40 g Amido di Riso- 40 g Amido di mais- 2 bacche di vaniglia- Scorza grattugiata di 1 limone- 500 g Crema ricca- 500 g Panna- 500 g Mascarpone- 24 Savoiardi per comporre due strati da 12 savoiardi- 1 Bicchiere caffè moka- 1 Cucchiaino di liquore al caffè (facoltativo)Unire lo zucchero, gli amidi e i tuorli e mescolare bene. Bollire il latte e la panna con gli aromi, versare sui tuorli e riportare sul fuoco fino a 84°C.Raffreddare velocemente.Montare la panna, aggiungerla al mascarpone e montare leggermente il composto ottenuto.Aggiungere la crema e mescolare con la frusta fino a renderla omogenea.In una ciotola di vetro stendere dei savoiardi ed inzupparli con la bagna al caffè.