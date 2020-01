La ricetta della Cotoletta alla milanese dello Chef Cerea

La Costoletta alla Milanese dei fratelli Enrico e Roberto Cerea , nella versione Orecchia di Elefante, è una vera e propria leggenda. Doppia rispetto al normale - quasi due chili e mezzo di peso -, è preparata a regola d'arte: la carne viene impanata con pane e grissini, così da rendere particolarmente croccante lo scrigno esterno e mantenerne tenera e morbida la carne all'interno. Icona del ristorante tristellato di Brusaporto, omaggia anche la grande passione di papà Vittorio per la carne e la qualità dei tagli Ingredienti: Orecchia di elefante: - 2.5 kg carrè di vitello - 5 uova uova - burro chiarificato - pangrattato q.b. - grissini q.b. - sale di Maldon Condimento: - 400 g pomodorini pachino - 500 g di patate - 1 limone - timo - aglio - sale q.b. - erbe aromatiche Procedimento: Orecchia di elefante: Battere la carne con un batticarne fino ad ottenere una consistenza non troppo sottile. Sbattere le uova e immergervi delicatamente la carne facendo attenzione a non farla rompere. Preparare la panatura con il pangrattato e i grissini fatti a piccoli pezzi.



Impanare l’orecchia di vitello facendo in modo che la panatura aderisca bene da ogni parte. Far sciogliere in padella il burro chiarificato e friggere l’orecchia d’elefante prima da un lato, quindi una volta dorata nella parte sottostante, girarla e proseguire la cottura per qualche minuto.



Lasciarla infine decantare su un lato per farle perdere il grasso in eccedenza. Cospargere con qualche chicco di sale di Maldon.



Condimento:



Tagliare un limone in spicchi. Tornire le patate e sbianchirle, condirle con olio e sale. Tagliare a metà i pomodorini e condirli con aglio, timo, olio e un pizzico di sale. Disporre le patate e i pomodorini in due teglie separate ed infornare a 180°. Una volta pronti condire l’orecchia d’elefante con gli spicchi di limone, i pomodorini e le patate.