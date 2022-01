Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 insieme a Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Alfio Ghezzi del ristorante Senso - Alfio Ghezzi (Trento) che illustra la ricetta dei “canederli smalzadi”.



Alfio Ghezzi, trentino classe 1970, inizia la sua carriera lavorando nelle cucine di grandi hotel italiani, per poi dedicarsi all’insegnamento di cucina e pasticceria. Dopo anni passati ai fornelli accanto a grandi chef, nel 2019 si lancia in un’esperienza tutta sua, aprendo all’interno del MART (il museo di arte moderna e contemporanea di Rovereto – Trento) Senso – Alfio Ghezzi, premiato con la Stella Michelin. Un successo che nel 2021 l’ha portato a inaugurare un altro suo ristorante all’interno dell’hotel EALA a Limone sul Garda.



La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da stasera sul sito di Striscia la notizia