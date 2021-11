Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 insieme a Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Davide Palluda del ristorante All’Enoteca (Canale - Cuneo), che presenterà la ricetta del “Cardo gobbo di Nizza, al latte, nocciole, acciughe e tartufo bianco d’Alba”.



Davide Palluda nasce a Cuneo nel 1975, dopo il diploma alberghiero fa numerose esperienze formative in Italia e all’estero. Nel 1995 torna nella sua Canale e con la sorella Ivana apre il ristorante All’Enoteca, dove mescola tradizione e innovazione, utilizzando i prodotti del territorio del Roero. Nel 2000 ottiene anche il riconoscimento di una stella Michelin.



La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da domani sul sito di Striscia la notizia.