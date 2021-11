Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “Paesi, paesaggi…”. Davide Rampello si trova in Valmalenco (Lombardia), a 17 km da Sondrio, una valle di rocce nel cuore dell’arco alpino ricca di materiali preziosi come la pietra ollare, duttile e resistente al fuoco, scavata e lavorata per secoli dagli artigiani del luogo.



Qui incontra Nicola Bagioli, uno dei giovani che ancora tengono in vita un mestiere antico, tramandato da oltre 5 generazioni, lavorando a mano le tradizionali pentole in pietra ollare, i Lavec, che permettono cotture sane e a bassa temperatura.