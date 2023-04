Oggi a Striscia, trulli e muretti a secco in Valle d’Itria

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “Paesi, paesaggi…”. Davide Rampello si trova a Locorotondo in Valle d’Itria, in Puglia. La pietra è il cuore della valle, terra di trulli che salgono in verticale e di muretti a secco distesi in orizzontale.

Questo paesaggio fa da sfondo alla storia di Giuseppe, mastro trullaro e paretaro da tre generazioni. I muretti a secco sono opere d’arte protette dall’Unesco come Patrimonio dell’umanità. Una tecnica antica, che è anche un accumulatore di riserve idriche. Negli interstizi si raccoglie la condensa notturna che poi scivola verso il terreno e lo nutre. Le radici degli alberi sono sempre rivolte verso il muretto. Il sogno di Giuseppe è trasformare il cantiere in una scuola dove trasmettere ai giovani i segreti della pietra.

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia.