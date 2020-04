Classe 1991, Simone Maurelli è il nuovo, giovanissimo resident chef di Identità Golose Milano, il primo Hub Internazionale della Gastronomia. In forza alla squadra di Andrea Ribaldone, nonostante la giovane età ha già un'importante gavetta alle spalle e vanta anche esperienze stellate.



La ricetta presentata a Striscia la notizia, Tartare di manzo, Quartirolo e scalogno, rappresenta due importanti momenti del suo percorso professionale: la battuta al coltello di scamone richiama l'esperienza in Piemonte, all'Osteria Arborina di La Morra (Cuneo), mentre il Quartirolo, tipico formaggio lombardo, fa riferimento all'esperienza, iniziata da poco, a Identità Golose Milano.



Ingredienti:

Procedimento:

- 500 g di scamone crudo- 300 g di panna fresca- 300 g di scalogno- 150 g di Quartirolo- Olio EVO q.b.- Sale q.b.Prendere lo scamone, tagliarlo a fette seguendo la fibra della carne e successivamente ricavarne delle striscioline. Prenderle e tagliare nel senso opposto ricavando dei cubetti. Alla fine, battere sul tagliere la carne per rendere omogenea la tartare, dopodiché porre in una ciotola e condire con olio e sale.Tagliare lo scalogno in modo da ottenere delle fettine e adagiarle su una teglia, infornare a crudo e mettere a 90° per circa 6 ore.Infine, prendere due pentolini e far scaldare la panna a bagnomaria, una volta calda aggiungere il Quartirolo a cubetti poco alla volta fino a ottenere una crema liscia, togliere dal fuoco e lasciar riposare e raffreddare.Porre la tartare su un piatto avvalendosi dell’aiuto di un coppapasta, adagiarvi sopra un po’ di crema di Quartirolo e finire con lo scalogno essiccato.