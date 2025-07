Matteo Salvini ha davvero annunciato la costruzione del ponte che unirà la Puglia all’Albania?

Il 7 maggio 2025, la nostra impeccabile Rosaria Rollo è tornata a Bari con una missione: seminare “scompiglio infrastrutturale” tra i baresi grazie all’ausilio di un’intelligenza artificiale un po’ troppo fantasiosa. Il risultato? Il ministro Matteo Salvini è diventato il promotore di un progetto da fantascienza: nel video fake annuncia, per quest’estate, l’inizio degli onerosi lavori che porterebbero alla realizzazione di un ponte che collegherebbe la Puglia a… all’Albania!

Nel video deepfake, viene affermato infatti che il ministro ha «preso l’impegno di unire la Puglia all’Albania con un ponte da Bari a Valona, naturalmente questo comporterà spese per i pugliesi», un’opera così faraonica da far impallidire il ponte sullo Stretto di Messina. Una fake news ingegneristica che ha acceso reazioni esilaranti tra passanti e commercianti. Una serie di clip dal mercato, dai caffè e dal lungomare in cui si respira pura ironia pugliese. Rivediamo il servizio: