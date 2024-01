Oggi a Striscia, la “Trippa, cozze e pecorino” di Vladimiro Poma

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica di Paolo Marchi “Capolavori del mondo in cucina”. Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Vladimiro Poma che propone la ricetta della “Trippa, cozze e pecorino”.

Classe 1984, originario di Imperia, Poma sviluppa la passione per la cucina grazie al ristorante di famiglia in Liguria. Nel 2010 arriva a Milano, dove matura esperienze importanti al Ratanà e all’Erba Brusca. Nel 2013 si trasferisce in Perù, a Lima, da Astrid Y Gastòn.

Nel 2020 è tornato in Italia e da qualche mese ha preso le redini di Silvano – Vini e cibi al banco, nuova insegna dello chef Cesare Battisti nel quartiere NoLo a Milano, dove propone una cucina che si avvale del solo utilizzo di un forno.

Paolo Marchi è tra i vincitori dell’edizione 2024 del “Premio Buone Notizie – Civitas Casertana”, organizzato dall’omonima associazione insieme al Corriere della Sera Buone Notizie per premiare chi fa informazione corretta e completa raccontando la “normalità positiva” della società.

La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da questa sera sul sito di Striscia la notizia.