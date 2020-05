Due giorni fa Alex Del Piero ha pubblicato su Instagram un post con cui comunicava ai suoi followers di trovarsi in ospedale a Los Angeles a causa di dolorose coliche renali.



"Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3mm possa fare così male", ha scritto Pinturicchio.



Sono bastate poche ore perché la notizia, che nel frattempo aveva fatto il giro del mondo, diventasse virale sui social scatenando l'ironia della rete.



Del Piero ha problemi di calcoli: non riesce più a tenere il conto di quante finali di Champions ha perso la Juventus. — Orli ✘ (@Orli1983) May 19, 2020

Il motivo?per cui presta il volto da anni.La maggior parte delle battute, infatti, si concentra sul paradosso tra l'acqua nota per le sue doti diuretiche e i calcoli renali che hanno costretto l'ex capitano della Juve al ricovero ospedaliero.Il giorno dopo, ringraziandoli per il sostegno e i numerosi messaggi ricevuti. Nessun riferimento alle battute che continuano a imperversare in rete.L'ironia comunque all'ex attaccante non è mai mancata. Ricordate quando doveva registrare alcuneUn momento che resterà nella storia.