Checco Zalone, la confessione a Cesara Buonamici e il rap dei tempi in cui era “Poco ricco”

Dopo aver rivisto la mitica consegna del Tapiro del 2021, ai tempi della vittoria ai David di Donatello per la Miglior canzone originale, continuiamo il nostro excursus nell’universo “zaloniano”. Torniamo così a un indimenticabile scambio tra Checco Zalone e Cesara Buonamici, giornalista conduttrice del Tg5. L’attore e regista negli studi del telegiornale si lascia andare a un’irresistibile confessione: «Questo mondo dello spettacolo non mi appartiene più… ».

L’artista pugliese che all’anagrafe si chiama Luca Pasquale Medici non solo ha spesso scalato le classifiche del box office ma anche quelle temutissime della rubrica di Striscia, I Nuovi Mostri. Nel 2022 in vetta troviamo Checco in versione rapper “duro” a Sanremo, sul palco dell’Ariston, con la canzone Poco ricco. «Che ne sai di me? Della mia PlayStation 2 quando già da un po’ c’era la 3? Che ne sai di me? Delle gioie mie represse, dei miei iPhone 5 senza la S… »: un modo comico e graffiante per mettere alla berlina i finti struggimenti e i “problemoni” di tanti rapper sboccati e arrabbiatissimi per futili motivi.